2022/02/07 | 20:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دولة البحرين، اليوم الاثنين، عن استحداث نوع جديد من تأشيرات الإقامة الدائمة لجذب المقيمين والمستثمرين والموهوبين وإبقائهم في البلاد.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية “بنا”، أن “مجلس الوزراء أعلن عن إطلاق الإقامة الذهبية والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي”.وأضافت الوكالة أن “الإقامة الذهبية ستسهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين ودعم مسارات التطوير في مختلف […]

ظهرت المقالة على خطى الامارات..



البحرين تتيح الاقامة الذهبية أولاً على ايرث نيوز.

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