2022/02/07 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

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وجد باحثون في جامعة كامبريدج أن "الجوارب الطويلة" التي يتم ارتداؤها فوق الساقين يمكن أن تزيد من فعالية الكمامات، وبالتالي توفير حماية أفضل من فيروس كورونا المستجد.

وتشير دراسة أجراها الباحثون، نشرت في مجلة PLoS ONE، الأسبوع الماضي، إلى أن ملاءمة الكمامات للوجه لتوفير حماية أفضل كانت دائما مشكلة كبيرة بالنسبة لغالبية الكمامات المتاحة.

وأظهرت اختبارات أجراها الباحثون على مشاركين أن استخدام الجوارب الطويلة لإحكام الكمامات كانت أفضل طريقة من بين طرق أخرى تمت تجربتها، خاصة بالنسبة لكمامات KN95 والأقنعة الجراحية.

واستخدم العلماء جزءا من الجوارب من ناحية الفخذ ووضعوه بطريقة معينة فوق رؤوس وكمامات المشاركين، مما سمح بالضغط لإبقاء القناع محكما بقوة.

لكن المشاركين في التجربة أبلغوا عن مشاكل تتعلق بالراحة في ارتداء الكمامات، وهو ما يبدو أمرا منطقيا.

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