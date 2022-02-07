التعليم تناقش مع وفد من الملحقية الثقافية الأمريكية برامج التعاون العلمي والثقافي

2022/02/07 | 20:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ناقشت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع وفد من الملحقية الثقافية الأمريكية عددا من برامج التعاون العلمي والثقافي.وذكر بيان للوزارة ان الوفد الأمريكي الزائر برئاسة المستشار دانيال إرنست استعرض المشاريع المقترحة والمنحة المقدمة من الحكومة الأمريكية الى الجامعات العراقية .وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي مثلها المستشار الدكتور علاء عبد الحسن بحضور عدد من المديرين العامين وممثلي الدوائر المختصة آلية تنفيذ منحة الحكومة الأمريكية التي تضمنت تجهيز مركز لأبحاث البيئة في جامعة البصرة بالإضافة الى منحة خاصة بالتدريب في مجال اللغة الإنكليزية ودعم الجامعات في المنطقة الجنوبية لتطوير قدراتها ومختبراتها البحثية والعلمية./انتهى9

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