الدفاع تتسلم مفاصل صناعية ومواد صناعة الأطراف من ألمانيا

2022/02/07 | 20:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ تسلمت مديرية الأمور الطبية في وزارة الدفاع مفاصل صناعية ومواد صناعة الأطراف من ألمانيا.وذكر بيان للوزارة ان مديرية الأمور الطبية في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية، تسلمت المنحة الألمانية الطبية المخصصة لمركز الشهيد اللواء الطبيب الركن إحسان الحيدري، وتتكون من مفاصل صناعية ومواد لصناعة الأطراف في هذا المركز المتخصص في هذا الجانب؛ لمعالجة الجرحى الأبطال، وتأتي هذه المنحة الثانية من ألمانيا ضمن التعاون مع حلف الناتو.واوضح ستقوم الكوادر العراقية المدربة بتركيبها للجرحى الذين ستجري دعوتهم حسب الضوابط والآلية المعتمدة من قبل مديرية الأمور الطبية في وزارة الدفاع./انتهى9

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