2022/02/07 | 20:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عالم "ميتافيرس" سيصبح ما كان محض خيال علمي حقيقة واقعة، في جميع المجالات، ومنها بيئة العمل التي ستتطور بطريقة تجعل الدخول إلى "مساحات العمل الافتراضية تبدو مثل الواقع تماما"

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