مداهمة وكرين لداعش شمالي بغداد

2022/02/07 | 20:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن مداهمة وكرين لتنظيم داعش الارهابي، شمالي بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعملية نوعية وجهد استخباري دقيق، واستكمالاً لعمليات البحث والتفتيش التي نفذتها قطعاتنا في فرقة المشاة السادسة نهار اليوم، وبمعلومات دقيقة من قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد ومديرية الاستخبارات العسكرية وقوة من لوائي المشاة (٢٢، ٥٩) تم خلالها مداهمة وكرين اثنين لداعش الإرهابية في منطقة الطارمية شمالي بغداد".

وأضافت، أنه "تم تضبط بداخل احداهما حزاما ناسفا بالإضافة إلى مستلزمات اعاشة ومواد أخرى".

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