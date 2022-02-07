2022/02/07 | 20:20 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب جمال كوجر لوان نيوز : غالبية الكتل قاطعت جلسة اليوم لاعطاء فرصة اخيرة للحوار بينها) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: C4hoM-3yp74
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب جمال كوجر لوان نيوز : غالبية الكتل قاطعت جلسة اليوم لاعطاء فرصة اخيرة للحوار بينها) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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