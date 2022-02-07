اتحاد الكرة يصدر عقوبات انضباطية بحق أندية ولاعبين

2022/02/07 | 20:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عقدت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، الاثنين، اجتماعاً لدراسةِ عددٍ من تقارير الحكام في بعض المبارياتِ التي جرت خلالها بعض الأحداثِ المُؤسفة.وذكر بيان لاتحاد الكرة ان لجنة الانضباط اصدرت عدة قراراتٍ وكما يلي: – لدى مناقشةِ الاعتراض المُقدم من نادي المحمودية الرياضي على نادي الطليعةِ الرياضي بخصوص إشراكِ لاعب نادي الطليعة […]

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