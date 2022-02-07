بقلبٍ أزرق وتاريخ مميز.. كايلي جينر تعلن عن مولودها الجديد من ترافيس سكوت

2022/02/07 | 20:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت عارضة الأزياء والبلوغر الأمريكية كايلي جينر طفلها الثاني من المغني الأمريكي ترافيس سكوت، حسبما أعلنت صباح الإثنين، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها في إنستغرام.

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