غداً.. توقيع مذكرة تفاهم عراقية - لبنانية لتعزيز التعاون الزراعي

2022/02/07 | 20:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاأكد وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، اليوم الاثنين، أن بلاده ستوقع مذكرة تفاهم مع العراق يوم غد الثلاثاء في مجال الزراعة وذلك على هامش مؤتمر الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا المنعقد في بغداد، فيما كشف عن أبرز فرص التعاون مع العراق والتي يجري العمل عليها حالياً.وقال حسن في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ( واع)، إن "الرسائل التي يمكن أن يوجهها المؤتمر عبر انعقاده لأول مرة في بغداد هي أن العراق تعافى بعد انتصاراته على الارهاب".وأشار إلى أن "العلاقات العراقية - اللبنانية متأصلة وسوف نوقع مذكرة تفاهم مع وزير الزراعة العراقي تهم البلدين وتحديدا المستهلك العراقي وبموجبها ستصل المنتوجات اللبنانية بسهولة الى العراق والعراقية ستصل أيضاً بسلاسة للبنان،وسهلنا كل المعوقات في سبيل أن تكون هناك وحدة في الزراعة تنعكس على التقارب السياسي".وأضاف، أن "لبنان تصدر كل شيء الى العراق من المنتجات الزراعية وهناك بعض المنتجات فيها تنافس والعراق قادر على انتاج بعض الاصناف التي تنتج في لبنان"، موضحا، "سنعمل على ايجاد روزنامة زراعية واضحة بين البلدين تساعد المزارع العراقي وتخفف عن المزارع اللبناني وبالعكس ولا نطمح أن تكون تجارة فقط بين البلدين، بقدر التعاون ونحن نريد التسهيل على شعوبنا كون معاناتنا واحدة".وأكد أن "هنالك تعاونا في مختلف المجالات مع العراق ومنها الطاقة ونطمح أن تكون اتفاقيات ثنائية ورباعية في ما يخص التنظيم مع العراق والاردن وسوريا ولبنان وهذا بحاجة الى انضاج مع الوزراء المعنين".وأوضح أن "هنالك بنودا محددة في مذكرة التفاهم سنعلنها بعد التوقيع على الاتفاقية بين البلدين وننتظر التوقيع لاعلانها"، داعيا "جميع الدول العربية أن يأتوا الى العراق ويمكن أن نؤسس ونبدأ بالثنائيات والثلاثيات حتى الوصول الى شراكة زراعية حقيقية بما ينعكس ايجابا على الوضع السياسي".

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