محافظ ذي قار يوجه باجراء التقاطع الوظيفي لعقود المشاريع

2022/02/07 | 20:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه محافظ ذي قار محمد الغزي، الإثنين، بأجراء التقاطع الوظيفي لعقود المشاريع لمنع عمليات التلاعب و التوظيف المزدوج في دوائر الدولة.وقال الغزي ان ” المحافظة وجهت باجراء مراجعة شاملة للعقود المبرمة قبل مباشرته العمل، واجراء التقاطع الوظيفي للمستمرين حالياً في العمل، موجهاً ” بمنع صرف رواتب العقود لحين اتمام عملية التقاطع الوظيفي، لمنع […]

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