القبض على 6 متهمين بقضايا مخدرات في بابل

2022/02/07 | 20:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الإثنين، إلقاء القبض على ستة متهمين بقضايا المخدرات في مناطق متفرقة بالمحافظة.وذكر بيان للقيادة، تلقته “ايرث نيوز”، أن “مفارز قسم شؤون المخدرات أستطاعت من خلال ممارسات أمنية منفصلة في جنوب وغرب مدينة الحلة القاء القبض على إثنين من المطلوبين وفق المادة (28 مخدرات)”.واضاف ان “سيطرة الشهداء، […]

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