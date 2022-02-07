2022/02/07 | 20:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد عضو تحالف الفتح محمود الحيالي، الاثنين، أن الحشد الشعبي بدأ يقوم بعمليات استباقية في جميع محافظات العراق لقوته الاستخباراتيه.وقال الحيالي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “بعض القوى السياسية تسعى لعودة داعش في المناطق المحررة وعندما علم الحشد الشعبي بذلك ذهب بقوته للتصدي له بأوامر من الجهات المعنية “مبيناً أن”الهجمة على الحشد الشعبي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العقيدة تحارب بالعقيدة ..الحشد ينشط قوته الاستخباراتيه) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العقيدة تحارب بالعقيدة ..الحشد ينشط قوته الاستخباراتيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).