محترف أمريكي يعزز سلة الحشد الشعبي

2022/02/07 | 20:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي الحشد الشعبي، تعاقده مع محترف أميركي لتعزيز صفوف الفريق السلوي.وقال رئيس النادي خالد كبيان في تصريح لـ”إيرث نيوز”، إن “إدارة الحشد الشعبي تعاقدت مع المحترف الاميركي انتون جيل كمحترف جديد لتمثيله في منافسات دوري كرة السلة الممتاز”.واوضح ان “نادي الحشد يسعى إلى المنافسة على اللقب بعدما كان قريباً من […]

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