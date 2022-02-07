2022/02/07 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداستبعد القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الاثنين، انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الا بتحقيق شرط واحد.

وقال الفتلاوي، لـ (بغداد اليوم)، ان "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، لا يمكن ان تعقد دون وجود اتفاق سياسي بين القوى السياسية على شخص الرئيس الجديد، وبخلاف ذلك أي جلسة تعقد سوف تفشل كما فشلت جلسة اليوم".

وأضاف ان "قرار المحكمة الاتحادية بخصوص جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، سوف يدفع ويجبر القوى السياسية على التوافق والاتفاق، ولهذا الأيام القليلة المقبلة، سوف تشهد اتفاقات وحلول ترضي جميع الأطراف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار يستبعد انعقاد جلسة اختيار رئيس الجمهورية ويحدد شرطاً واحداً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار يستبعد انعقاد جلسة اختيار رئيس الجمهورية ويحدد شرطاً واحداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).