بعد صيانتها ... سفينة التنوير البحري ( النسر ) تباشر أعمالها في صيانة وتأثيث عوامات الدلالة البحرية

2022/02/07 | 20:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا/ اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق ، اليوم عن مباشرة سفينة التنوير البحري ( النسر ) أعمالها في صيانة وتأثيث عوامات الدلالة البحرية بعد انتهاء فترة صيانتها في قسم المسافن والصناعات البحرية التابع للشركة .وقال مدير عام الشركة المهندس فرحان الفرطوسي في بيان: ان شعبة التنوير البحري من الشعب المهمة التابعة للشركة يقع على عاتقها تأثيث وادامة القنوات الملاحية البحرية العراقية من خلال سفينتي ( النسر ) و ( الفاو ) التي ايضا تقوم بمهام نصب العوامات وتأثيث القنوات البحرية ذلك للمرور الآمن للسفن والناقلات النفطية التي تأم موانئ العراق .من جانبه بين مدير قسم السيطرة والتوجيه البحري الكابتن رمزي ايشا داود بعد صيانة السفينة النسر توجهت اليوم الى صيانة عوامات بالقرب من جسر الشهيد كنعان ومن ثم تتجه الى ميناء ابو فلوس التجاري لإلقاء عوامة بحرية بدلا" عن العوامة المفقودة والمغادرة الى خور الخفكَة لإلقاء عوامتين وصيانة عوامات دلالة بحرية أخرى ./ انتهى

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