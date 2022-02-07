تكليف رافد كاظم قائممقاما لقضاء المدينة شمالي البصرة

2022/02/07 | 20:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اصدر محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني أمرا إدارياً يقضي بتكليف رافد كاظم قائمقاما لقضاء المدينة بدلا من على المالكي المكلف بادارة القضاء.يذكر ان قائممقام قضاء المدنية شمالي البصرة عدنان الجابري انتخب نائبا في مجلس النواب مؤخرا./ انتهى

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