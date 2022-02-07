العراق يختار الأردن أرضاً مفترضة لمواجهة الإمارات

2022/02/07 | 20:39 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غدا..إجراء خمس مباريات في افتتاح المرحلة الثانية لممتاز الكرة بغداد ـ الصباح الجديد: أعلن المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني لكرة القدم، محمد عماد، اختيار الأردن أرضاً مفترضة للقاء الإمارات، فيما أشار إلى أن سوريا اختارت الإمارات أرضا لها لمواجهة المنتخب، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم.وذكر عماد، أن «العراق طلب أن تكون العاصمة الأردنية عمان أرضاً ...

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