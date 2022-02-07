الكاميرون تداوي جراحها ببرونزية الكان

2022/02/07 | 20:39 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ياوندي ـ وكالات:حصد منتخب الكاميرون المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا، وذلك عقب فوزه على منتخب بوركينا فاسو (5-3) بركلات الترجيح، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (3-3).وتقدم منتخب بوركينا فاسو بهدف سجله ستيف ياجو في الدقيقة 24، فيما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 43، عندما مرر عيسى كابوري كرة ...

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