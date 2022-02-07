بطل القفز العالي مؤمن عاشور يستعد لبطولة آسيا بطموح الظفر بالذهب

2022/02/07 | 20:39 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللاعب مواليد 2004 يبلغ طوله مترين و5 سنتمترات بغداد ـ فلاح الناصر: يطمح بطل منتخبنا لألعاب القوى ولاعب نادي الشرطة، مؤمن عاشور، على الظفر بذهبي بطولة آسيا المقررة ان تبدأ شهر حزيران المقبل، اذ يؤدي وحدات تدريبية منتظمة في مضمار ملعب المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية بألعاب القوى في المدينة الشبابية بإشراف المدربان فائز نصر ...

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