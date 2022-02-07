الموانئ: تسفين الساحبة “سامراء” على متن الحوض العائم “حطين”

2022/02/07 | 20:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفذت ملاكات وزارة النقل ممثلة بالشركة العامة لمواني العراق عملية نوعية، اليوم الاثنين، من خلالها تم تسفين الساحبة سامراء على متن الحوض العائم حطين.وقال مدير عام الشركة، فرحان الفرطوسي، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “يعد قسم المسافن والصناعات البحرية من الاقسام التخصصية اذ تتم من خلاله عمليات إدامة وتأهيل وحدات […]

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