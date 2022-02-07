2022/02/07 | 20:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قالت شركة “ميتا” إنها تفكر في إغلاق منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام” في أوروبا، إذا لم تتمكن من الاستمرار في نقل بيانات المستخدمين إلى الولايات المتحدة.وأصدر عملاق وسائل التواصل الاجتماعي التحذير في تقريره السنوي، الخميس الماضي، حيث تعمل الجهات التنظيمية في أوروبا حاليا على وضع تشريعات جديدة من شأنها أن تحدد كيفية نقل بيانات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“ميتا” تفكر في إغلاق منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام” في أوروبا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“ميتا” تفكر في إغلاق منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام” في أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).