الرئيس الإيراني: القضاء على رؤوس شبكات الفساد من أولويات الأجهزة الأمنية

2022/02/07 | 20:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، إن من أولويات أجهزة بلاده الاستخباراتية والأمنية، منع نفوذ الأعداء، والتعامل مع “رؤوس شبكات الفساد” و”القضاء على مافيا التهريب”.وخلال أول ملتقى مشترك، للمنتسبين إلى أجهزة الأمن بالحرس الثوري وقوى الأمن الداخلي ووزارة الأمن، أشاد رئيسي “بالإجراءات المكثفة التي قامت بها قوات الأمن في البلاد”.وأضاف […]

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