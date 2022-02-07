فيديو جديد يظهر لحظة تحطم مقاتلة F-35 أمريكية أثناء محاولتها الهبوط

2022/02/07 | 20:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يظهر مقطع فيديو جديد لحظة تحطم مقاتلة شبحية من طراز F-35C، أثناء محاولتها الهبوط على سطح حاملة طائرات أمريكية، وقال الجيش الأمريكي إن الطيار قفز من الطائرة التي تحطمت على سطح السفينة "يو إس إس كارل فينسون"، ووفقًا للبحرية الأمريكية أدى الحادث الذي وقع في بحر الصين الجنوبي إلى إصابة 7 بحارة بجروح.

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