وزير الزراعة: مباحثات مع تركيا وإيران حول ملف المياه خلال مؤتمر الفاو

2022/02/07 | 20:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاأكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الاثنين، أن العراق سيتباحث مع الجانبين التركي والإيراني حول ملف المياه وامتداداته خلال مؤتمر الفاو المنعقد في بغداد، فيما بين أن مخرجات المؤتمر ستكون مهمة وممتازة.وقال الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن"اول تظاهرة علمية يشهدها العراق بعد اكثر من 50 سنة تتم حالياُ بعقد مؤتمر الشرق الادنى وشمال افريقيا بدورته 36 لمنظمة الأغذية والزراعة وهذا نصر للعراق".وأضاف، أن" هناك حضورا فعليا لاكثر من 16 وزيرا و17 وزيراً من دول آخرى افتراضياً، وناقشنا كثيرا من المواضيع المتعلقة بالامن الغذائي ومشاكل التصحر والمياه وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار".وأشار إلى أن "المؤتمر تشارك فيه المنظمات الانسانية الخاصة بالقطاع الزراعي ومنظمة الاغذية والزراعة الدولية ومنظمة التنمية الزراعية اضافة الى الوزراء المعنيين تركيا وايران والدول المجاورة وهذا تعزيز للقطاع الزراعي في العراق ومخرجاته، ونتوقع أن تكون ممتازة". وأضاف، "لدينا اجتماع مع وزير الزراعة التركي للتباحث بشأن التبادل التجاري والموضوعات الاقتصادية ومشاكل المياه من اولوياتنا ومن نتائج الموتمر وسنستثمر حضور الوفدين الايراني والتركي لمناقشة موضوع المياه وامتداداته وهي فرصة وهذه المؤتمرات تعطي ثمارها بوجود المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المهنية".

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