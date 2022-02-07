2022/02/07 | 20:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hO7N5gyW36Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الملاكات الهندسية في صحة البصرة تطالب بإعادة صرف مخصصات الخطورة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الملاكات الهندسية في صحة البصرة تطالب بإعادة صرف مخصصات الخطورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).