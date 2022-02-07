دعوة سياسية لاجراء تحقيق فوري لمعرفة نوايا “اشباح الصحراء”

2022/02/07 | 21:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… دعا القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران، الاثنين، الى فتح تحقيق فوري لمعرفة نوايا اشباح الصحراء.وقال الخدران في حديث لـ/ المعلومة/، ان “من حق كل العراقيين التساؤل حول المغزى من تشكيل قوة اشباح الصحراء وهل هي بتمويل الاحتلال الامريكي او دول خليجية وماهي النوايا الحقيقة وراء هذا التشكيل الغامض الذي ولد بين […]

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