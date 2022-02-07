مجلس الوزراء يقدم مِنَحاً مالية لمحافظة النجف

2022/02/07 | 21:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، تقديم مِنَحاً مالية لمحافظة النجف.وذكرت الامانة العامة للمجلس في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “صوت مجلس الوزراء، في جلسته الخامسة الاعتيادية المنعقدة في الأول من شباط الجاري 2022، على إسهام البنك المركزي العراقي، بحسب قانونه، والمصرف العراقي للتجارة ، وهيئة الإعلام والاتصالات، في تقديم المنح المالية […]

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