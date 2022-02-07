وزير الدفاع التركي يعلن عن إصابته بكورونا

2022/02/07 | 21:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الأحد عن إصابته بفايروس كورونا.وذكر أكار في تغريدة عبر تويتر، أن نتائج اختبار الكشف عن كورونا الذي أجراه جاء إيجابيا.وأكد أن وضعه الصحي جيد وأنه يواصل عمله مع اتخاذ التدابير اللازمة ./انتهى

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