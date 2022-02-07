تحالف السيادة يقاطع جلسة البرلمان غدا الاثنين / موسع

2022/02/07 | 21:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن تحالف السيادة عن مقاطعته لجلسة مجلس النواب المقررة يوم غد.وقال في بيان دعما لجهود الحوار السياسي التي تبذلها القوى السياسية من اجل الوصول الى حلول مشتركة بالتوافق مع شركائنا في الاغلبية الوطنية ، قررنا عدم مشاركتنا في جلسة مجلس النواب العراقي ليوم غد الاثنين.واضاف البيان سنبقى في تواصل مستمر مع كافة القوى الوطنية للوصول الى حلول تجنب البلد المزيد من الازمات./انتهى9

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