تعرف على مواصفات هاتف اوبو Find X5 Pro

2022/02/07 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تريد الشركة المصنعة الصينية أوبو سد الفجوة التي خلفتها هواوي في سوق الهواتف الذكية في أوروبا بشكل متزايد.ويأخذ Oppo Find X5 Pro الجديد دور النموذج الرائد، وذلك بمساعدة المعدات المتطورة والتعاون مع Hasselblad.ولن يكون هاتف Oppo Find X5 Pro 5G منخفض السعر.ومن المحتمل أن تكون هناك نسخة واحدة فقط يتم […]

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