"أسميته ريان".. الفنان الفلسطيني محمد عساف يعلن ولادة طفله الأول

2022/02/07 | 22:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الفنان الفلسطيني محمد عساف، الإثنين، عن ولادة طفله الأول "قبل عدة أيام"، وذلك في تغريدةٍ نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، كشف فيها عن اسم المولود "ريان".

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