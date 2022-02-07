الانقسامات ترجئ انتخاب الرئيس العراقي: عين صوب المحكمة الاتحادية وأخرى على التوافق الغائب 

2022/02/07 | 22:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬ تأجل‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬للجمهورية‭ ‬الى‭ ‬اشعار‭ ‬اخر‭ ‬الإثنين‭ ‬بعد‭ ‬تعذر‭ ‬اكتمال‭ ‬النصاب‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬اثر‭ ‬سلسلة‭ ‬المقاطعة‭ ‬التي‭ ‬اعلنتها‭ ‬مسبقا‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬وأبرزها‭ ‬الكتلة‭ ‬الصدرية‭.‬ ‭ ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬المصادر‭ ‬ان‭ ‬التوافق‭ ‬بين‭ ‬الاكراد‭ ‬أساسي‭ ‬لحسم‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬المعلق‭ ‬ولالا‭ ‬سوف‭ ‬تستمر‭ ‬الازمة‭ ‬الدستورية‭ ‬لأجل‭ ‬غير‭ ‬مسمى‭ .‬ […]

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