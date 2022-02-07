2022/02/07 | 22:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – عبد الحسين غزال تأجل انتخاب رئيس للجمهورية الى اشعار اخر الإثنين بعد تعذر اكتمال النصاب خلال جلسة لمجلس النواب اثر سلسلة المقاطعة التي اعلنتها مسبقا الكتل السياسية وأبرزها الكتلة الصدرية. فيما قالت المصادر ان التوافق بين الاكراد أساسي لحسم هذا الوضع المعلق ولالا سوف تستمر الازمة الدستورية لأجل غير مسمى . […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانقسامات ترجئ انتخاب الرئيس العراقي: عين صوب المحكمة الاتحادية وأخرى على التوافق الغائب ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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