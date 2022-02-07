لا يوجد خاسر أو فائز

2022/02/07 | 22:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام في‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬هناك‭ ‬فائزون‭ ‬وخاسرون،‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬تبدو‭ ‬عملية‭ ‬الانتخاب‭ ‬ذات‭ ‬مسار‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬اظهار‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬مرتبة‭ ‬الفوز،‭ ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬مستعد‭ ‬لتقبل‭ ‬فكرة‭ ‬الخسارة‭ ‬وعدم‭ ‬الظهور‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬العرض‭ ‬السياسي‭.‬ ‭ ‬أسباب‭ ‬هذا‭ ‬الفهم‭ ‬الخاطئ‭ ‬كثيرة،‭ ‬لكن‭ ‬الأساس‭ ‬هو‭ ‬انّ‭ ‬الانتخابات‭ ‬تبدو‭ ‬جسماً‭ ‬مقحماً‭ ‬على‭ ‬المشهد،‭ ‬فالأحزاب‭ […]

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