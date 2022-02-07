استئناف مباحثات النووي في فيينا وطهران تنتظر إجابات واشنطن

2022/02/07 | 22:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيينا‭- ‬طهران‭ -‬الزمان‭ ‬ تستأنف‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬المباحثات‭ ‬الهادفة‭ ‬لإحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬برنامج‭ ‬إيران‭ ‬النووي،‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬طهران‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬التفاوض‭ ‬سيكون‭ ‬رهن‭ ‬الإجابات‭ ‬التي‭ ‬سيحملها‭ ‬الوفد‭ ‬الأميركي‭.‬ وتجري‭ ‬إيران‭ ‬والقوى‭ ‬المنضوية‭ ‬في‭ ‬اتفاق‭ ‬العام‭ ‬2015‭ (‬فرنسا،‭ ‬بريطانيا،‭ ‬ألمانيا،‭ ‬روسيا،‭ ‬والصين‭)‬،‭ ‬مباحثات‭ ‬لإحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬انسحبت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أحاديا‭ ‬منه‭ ‬عام‭ ‬2018‭.‬وتشارك‭ ‬واشنطن‭ […]

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