واشنطن : قلقون إزاء حل المجلس الأعلى للقضاء التونسي

2022/02/07 | 22:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعربت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، عن "قلقها العميق" إزاء حل الرئيس التونسي قيس سعيد المجلس الأعلى للقضاء.وجاء ذلك على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس.وأضاف برايس أن "القضاء المستقل يعتبر عنصرا جوهريا لأي ديمقراطية فعالة وشفافة".

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