الوقف السني: هناك من يريد تشويه انجازاتنا الكبيرة

2022/02/07 | 22:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اتهم ديوان الوقف السني، اليوم الاثنين، اطرافا لم يسمها بمحاولة تشويه انجازات الوقف الكبيرة، على حد وصفه.وذكر بيان لاعلام الديوان، تلقته “ايرث نيوز”، انه “ديوان الوقف السني يشهد تحقيق الكثير من الإنجازات وفي مختلف الصعد والمجالات، يأتي في مقدمتها إعمار الكثير من المساجد ودور العبادة في جميع المحافظات بعد أن كانت مهملة […]

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