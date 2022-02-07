الكاظمي يوجه بتشكيل قيادة عمليات ميسان

2022/02/07 | 23:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، بتشكيل قيادة عمليات ميسان.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن "القائد العام للقوات المسلحة، يأمر بتشكيل قيادة عمليات ميسان، على أن تتولى القيادة والسيطرة على الأجهزة الأمنية كافة في محافظة ميسان".

وأضافت "يكلف اللواء الركن محمد الزبيدي قائداً لها".

وشهدت محافظة ميسان خلال الايام الماضية حدوث نزاع عشائري كبير فضلاً عن مقتل ضابط وقاض بهجمات مسلحة.

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