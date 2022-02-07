الماركسية الرومانسية (إي بي طومسون) 2 - طلال الربيعي

2022/02/07 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي التغيير لأغراض غريبةعلى مدار الفصل الختامي من الجزء الثاني، حول المجتمع، أشار طومسون مرارًا وتكرارًا إلى ضرورة تحقيق توازن بين استعادة وتقييم عادات وتقاليد ثقافية معينة من الماضي دون الانزلاق إلى المثالية العاطفية، أو إخفاء أنظمة القمع والهيمنة ما قبل الرأسمالية.في نفس الوقت الذي يثني فيه على جوانب من رثاء ويليام كوبيت William Cobbett(كان ويليام كوبيت 1835-1763, كاتبًا وص ......





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