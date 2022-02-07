القبض على ارهابي وضبط مواد متفجرة في نينوى

2022/02/07 | 23:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، القاء القبض على ارهابي وضبط مواد متفجرة في محافظة نينوى.وذكرت الخلية في بيان، انه “بعمليات منفصلة نفذت بناءً على معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ أحدى مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع ، وبالتعاون مع الافواج الثانية لالوية المشاة ٧٣ و ٧١ و ٢١ اسفرت عن […]

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