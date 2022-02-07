2022/02/07 | 23:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تركت دراسة جديدة ثقوبا في الاستنتاجات السابقة حول شكل جسم “ميجالودون”، أحد أكبر أسماك القرش التي عاشت على الإطلاق.الدراسة، التي تستخدم تقنية رائدة لتحليل أسماك القرش، تم نشرها في المجلة الدولية “هيستوريكال بيولوجي”.وسبحت “الميجالودون” على الأرض منذ ما يقرب من 15 إلى 3.6 مليون سنة، وغالبًا ما يتم تصويرها على أنها […]

ظهرت المقالة الحجم الحقيقي لسمكة “ميجالودون”..



شكوك حول جسم الكائن المرعب أولاً على ايرث نيوز.

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