الكاظمي يصدر أوامر لإنهاء

2022/02/07 | 23:07 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين أوامر في محاولة لإنهاء الفوضى الأمنية في محافظة ميسان.

وجاء ذلك في وقت تشهد فيه المحافظة، الواقعة في جنوب العراق، تصاعداً غير مسبوق للنزاعات القبلية المسلحة وأعمال العنف.

واُغتيل في الأيام القليلة الماضية ضابط رفيع وأحد القضاة في هجمات مسلحة هي الأعنف في المحافظة برغم انتشار مختلف القوات الأمنية.

وأفاد مكتب الكاظمي في بيان أن القائد العام للقوات المسلحة "أمر بتشكيل قيادة عمليات ميسان، على أن تتولى القيادة والسيطرة على الأجهزة الأمنية كافة في محافظة ميسان".

وتم تكليف اللواء الركن محمد الزبيدي قائداً لعمليات ميسان.

وسلطت الأحداث الأخيرة التي شهدتها ميسان، ومركزها العمارة، الضوء على انتشار مختلف أنواع الأسلحة بين العشائر المتصارعة في قضايا متعددة.

وسقط إثر النزاعات العشائرية العشرات.

ولم تفلح محاولات حكومية سابقة لاحتواء النزاعات القبلية والتي غالباً ما تستخدم فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة.



وكانت ميسان مسرحاً لعمليات الاغتيال، ولا سيما في ذروة احتجاجات 2019.

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