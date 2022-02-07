2022/02/07 | 23:07 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت العملة المشفرة بيتكوين اليوم الاثنين أعلى مستوى في أربعة أسابيع مواصلة الصعود للجلسة الثانية على التوالي.

وبحسب تقارير اقتصادية فإن القفزة ترجع إلى عوامل فنية مثل تسوية بعض المراكز المدينة التي كانت دفعتها إلى اتجاه نزولي استمر ثلاثة أشهر.

وذكرت التقارير أن بيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، سجلت 44 ألف و347.65 دولار وهو أعلى مستوى منذ منتصف الشهر المنصرم.

ومنذ أن هوت إلى أضعف مستوى في ستة أشهر في 24 من الشهر الماضي، سجلت بيتكوين مكاسب بحوالي 35 في المئة، وفقاً للتقارير.

إلى ذلك، لامست "إيثر"، ثاني أكبر عملة رقمية، أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 3170 دولاراً.

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