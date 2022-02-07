البيشمركة والجيش ينهيان أولى مراحل

2022/02/07 | 23:07 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات البيشمركة اليوم الاثنين عن نتائج عملية "الإرادة الصلبة" التي نُفذت بشكل مشترك مع الجيش العراقي في محيط المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

وقالت خلية الإعلام والتوعية الوطنية التابعة للبيشمركة في بيان إن المرحلة الأولى من العملية المشتركة مع الجيش "انتهت بنجاح".

وأضافت أن العملية المشتركة، التي نُفذت بعد سلسلة اجتماعات بين البيشمركة والجيش، تهدف إلى سد الثغرات الأمنية على جانبي انتشار القوات.

وأشارت الخلية إلى أن العملية العسكرية انطلقت عند حدود بلدة سركران شمال غرب كركوك بالإضافة إلى شمال جبال قره جوخ وشرقه في محيط مخمور.

وجاء في البيان "تهدف هذه العملية إلى تمشيط المناطق التي تشهد فراغات أمنية ولا سيما حدود سركران وبلكانه وشمال قره جوخ وشرقه".

وأوضحت الخلية أن العملية المشتركة نجحت تمشيط جميع المناطق التي تم حددها الجانبان واللذان أعلنا أيضاً نجاح العملية في مرحلتها الأولى.

إلى ذلك، قالت خلية الإعلام الأمني، وهي منفذ إخباري تابع للقوات المسلحة العراقية، إن العملية التي أطلق عليها "الإرادة الصلبة" انطلقت من محاور عدة.

وأشارت الخلية في بيان إلى أن العملية "شملت العديد من المناطق والجبال، لمطاردة عناصر عصابات داعش الإرهابية والمطلوبين وتطهير الأراضي من المخلفات الحربية".

وإلى جانب سلاح الجو العراقي، اشترك طيران التحالف الدولي في العملية أيضاً، وفقاً للبيان.

وقالت خلية الإعلام الأمني "حققت العملية نتائجها المخطط لها ووصلت الى أهدافها، وتعد هذه العملية من العمليات النوعية وفق الأسلوب الجديد الذي اتبعته قيادة العمليات المشتركة بالاشتراك مع قوات البيشمركة، وتمكنت من الوصول الى مناطق لم تصلها من قبل".

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