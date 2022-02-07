إنتاج القمح يتراجع وينهي

2022/02/07 | 23:08 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت وزارة الزراعة العراقية اليوم الاثنين تراجع إنتاج القمح للموسم الحالي مقارنة بالموسم السابق.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الزراعة محمد الخفاجي قوله إنه يتوقع أن يصل إنتاج القمح إلى ثلاثة ملايين طن في الموسم الحالي، وهو أقل من الموسم السابق.

وأضاف أن ذلك يرجع إلى "خفض الخطة الزراعية الشتوية بمقدار النصف".

ويعد العراق مستورداً رئيسياً للحبوب، ويحتاج إلى ما يتراوح بين 4.5 وخمسة ملايين طن سنوياً لإمداد برنامجه الضخم لدعم الغذاء.

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