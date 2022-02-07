2022/02/07 | 23:08 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الكهرباء العراقي المكلف عادل كريم مع وزير الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي إمكانية توريد الغاز للعراق لمعالجة نقص الكهرباء لديه.

جاء خلال زيارة سريعة قام بها وزير الكهرباء العراقي لقطر جرى خلالها بحث كافة القضايا اللوجيستية اللازمة لتوريد الغاز من خلال الموانئ القطرية لموانئ العراق.

وذكرت وزارة الكهرباء في بيان أن الجانب القطري استمع إلى شرح مفصل قدمه عادل كريم "عن واقع عمل منظومة الطاقة الكهربائية في العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وقطر يبحثان إمكانية توريد الغاز إلى بغداد) نشر أولاً على موقع (كوردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وقطر يبحثان إمكانية توريد الغاز إلى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كوردستان 24).