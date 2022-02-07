2022/02/07 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تحدث رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، اليوم الاثنين، عن اسباب انشقاق خميس الخنجر عن التحالف، فيما أشار الى أن بعض المناصب ستتغير بعد تشكيل الحكومة المقبلة ومن ضمنها في صلاح الدين.

وقال السامرائي في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "خميس الخنجر اتخذ قرارات غير متفق عليها مع تحالفنا الذي ضم 32 نائبا"، موضحا "نحن كأطراف سياسية وأحزاب انخذنا قرارا مناسبا بإقالة الخنجر من رئاسة التحالف ومن ثم تم اختياري من قبل زملائي رئيسا لعزم".

وأضاف ان "تحالف عزم ضم مجموعة أحزاب قبل اختلاف الآراء السياسية، نسعى إلى تحقيق إنجاز في مناطقنا من خلال نوابنا بالبرلمان".

وتابع "لم نترك شعارات عزم كما فعلت الأطراف الأخرى، ونتعاون فيما بيننا كقادة لخدمة الجمهور الذي صوت لهذا التحالف".

وأوضح السامرائي ان "حكومة الأغلبية ستجعل كل شيء مباح أمام الطرف المتضرر"، مضيفا "لم نعترض على الحلبوسي وطالبنا بمزيد من التفاهمات"، مبينا أن "بعض المناصب ستتغير بعد تشكيل الحكومة المقبلة ومن ضمنها في صلاح الدين".

وبشأن موضوع الحشد العشائري أكد السامرائي ان "الحشد العشائري غير مسلح وقراره بيد الاخرين"، موضحا ان "قوات الحشد في سامراء تختلف عن قوات الحشد الاخرى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("كشف سبب انشقاق الخنجر".. السامرائي يتحدث عن مفاجأة ستحدث بعد تشكيل حكومة الأغلبية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("كشف سبب انشقاق الخنجر".. السامرائي يتحدث عن مفاجأة ستحدث بعد تشكيل حكومة الأغلبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).