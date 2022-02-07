الكاظمي يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي يعرب فيه عن تمنياته بالشفاء بعد اصابته بفيروس كورونا

2022/02/07 | 23:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بعد اصابته بفيروس كورونا.وقال اردوغان في تغريدة على تويتر: اود ان اشكر رئيس الوزراء العراق السيد الكاظمي على تمنياته الطيبة ، وانقل تحياتي الى جميع اشقائي العراقيين./انتهى9

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