وزير الزراعة يبحث مع نظيره السوري الملفات الزراعية المشتركة

2022/02/07 | 23:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ استقبل وزير الزراعة محمد الخفاجي، اليوم الأحد، في بغداد، نظيره السوري محمد حسان، والوفد المرافق له، على هامش الاستعدادات لعقد المؤتمر الاقليمي في العاصمة بغداد.وبحث الطرفان، بحسب بيان الوزارة تطوير وتعزيز علاقات التعاون في مجالات البحوث العلمية الزراعية والإنتاج النباتي والحيواني والصحة الحيوانية والسياسات الزراعية والإحصاء والإرشاد وتنمية المرأة الريفية في كلا البلدين، وبما يسهم في دعم القطاع الزراعي واستمرار علاقات التعاون بينهما على أساس المنفعة المتبادلة.واكد الخفاجي على ضرورة وضع سياسة لعدم اغراق الاسواق بالمنتجات الزراعية، وأهمية إيجاد نظام الإنذار المبكر للأمراض العابرة للحدود، فيما طالب الجانب السوري بالاطلاع على تجربة جمعية منتجي الدواجن في العراق للاستفادة منها، خصوصا بعد انخفاض الثروة الحيوانية في سوريا بين 40-50%./انتهى9

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