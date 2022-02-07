"كيف تعذب يهوديا"؟.. حادثة تشعل ضجة في درس عن الإنجيل 

2022/02/07 | 23:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت والدة يهودية في ولاية تينيسي الأميركية عن غضبها واستيائها بعد حادثة تعرضت لها ابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة في حصة لتعليم الإنجيل بمدرستها في مدينة تشاتانوغا.

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